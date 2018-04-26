СМИ показали очередной табор ромов в Киеве
В Киеве жители стихийного ромского поселения на Троещине заявили об угрозах уничтожения лагеря и требовании срочного выселения до 27 апреля, сообщает Радио Свобода.
Цыганка Вера Маковая рассказала, что в прошлую пятницу к ним пришли более десяти молодых мужчин, часть из которых была в полицейской форме.
"Сказали, пятница придет - возьмут трактор, бульдозер, и развалят нас", - сказала она.
По словам Маковой, живут они за счет собранного металлолома. Она не сказала, сколько людей в таборе, отметив, что часть уже покинула поселение после угроз.
В настоящее время в поселении остаются люди разного возраста, в основнов женщины и дети, отмечает издание.
Cмотрите фотогалерею: СМИ показали очередной табор ромов в Киеве
На прошлых выходных радикалы националистической организации С14 прогнали ромов из лагеря на Лысой горе и уничтожили их палатки.
Ранее сообщалось, что зал ожидания и вестибюль железнодорожного вокзала в Киеве оккупировали ромы. Целый табор цыган разместился в здании вокзала вместе с детьми и вещами.
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