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СМИ показали очередной табор ромов в Киеве

Комментариев: 3
Жители поселения рассказывают, что им пригрозили тракторами и бульдозерами, дав на выселение неделю. В табора остались женщины и дети.
На Троещине остановился цыганский табор
На Троещине остановился цыганский табор
Радио Свобода

В Киеве жители стихийного ромского поселения на Троещине заявили об угрозах уничтожения лагеря и требовании срочного выселения до 27 апреля, сообщает Радио Свобода.

Цыганка Вера Маковая рассказала, что в прошлую пятницу к ним пришли более десяти молодых мужчин, часть из которых была в полицейской форме.

"Сказали, пятница придет - возьмут трактор, бульдозер, и развалят нас", - сказала она.

По словам Маковой, живут они за счет собранного металлолома. Она не сказала, сколько людей в таборе, отметив, что часть уже покинула поселение после угроз. 

В настоящее время в поселении остаются люди разного возраста, в основнов женщины и дети, отмечает издание.

Cмотрите фотогалерею: СМИ показали очередной табор ромов в Киеве

На прошлых выходных радикалы националистической организации С14 прогнали ромов из лагеря на Лысой горе и уничтожили их палатки. 

Ранее сообщалось, что зал ожидания и вестибюль железнодорожного вокзала в Киеве оккупировали ромы. Целый табор цыган разместился в здании вокзала вместе с детьми и вещами.

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Теги: Киев, фото, цыгане, Троещина
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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mastter77    26.04.2018, 18:07
Оценка:  0
mastter77
и на Окружной, за АЗС укрнафта не забудьте...
providets333    26.04.2018, 17:59
Оценка:  -1
providets333
Ату їх в АТО!
providets333    26.04.2018, 17:58
Оценка:  -1
providets333
"В таборі залишилися жінки та діти". Всі чоловіки в АТО.
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