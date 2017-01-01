Под ГПУ протестовали против преследования предпринимателей

Под Генпрокуратурой провели акцию протеста против незаконного преследования предпринимателей, на условиях лицензионных соглашений работают с ТМ Symbol.

26 апреля возле Генеральной прокуратуры Украины активисты ОО Stop нелегал провели акцию протеста против незаконного преследования харьковских предпринимателей, работающих под брендом ТМ Symbol.

Активисты требовали от прокурора Яцинина В.В., который является процессуальным руководителем в этом деле, объяснить почему последний отменил постановление, которым следователь ГФСУ закрыл уголовное производство в связи с отсутствием состава уголовного преступления и направил соответствующее постановление в прокуратуру.

Прокурор Яцинин к участникам акции не вышел - согласился общаться только с председателем правления ОО Стоп нелегал Денисом Шинкаренко, которому предоставил стандартный комментарий, не имеет права разглашать тайны следствия.

Напомним, 25 апреля журналисты сообщили, что ГПУ открыло производство по делу по “уклонение от уплаты НДС“ против владелицы торговой марки Symbol Ольги Федоровой.

Для предпринимателей, которые сотрудничают с ТМ Symbol это означает новые обыски, убытки и преследования. “Возобновление этого уголовного производства - это потеря около 400 рабочих мест, это миллионные потери государственного бюджета, который за время простоя предприятий не получит налогов. Но Генеральной прокуратуре это безразлично, она выполняет заказы“, - сообщила Ольга Федорова в телефонном разговоре с журналистами.

Дело по уклонению от уплаты НДС против Ольги Федоровой, владелицы торговой марки Symbol, завели в 2014 году. Впоследствии следователь назначил проверку, в ходе которой появился акт, согласно выводам которого налоговый орган начислил Федоровой обязательства по НДС на общую сумму 1563371 грн, которое никоим образом не была обоснована и была отменена судами трех инстанций, в том числе и Высшим административным судом.

Впоследствии у предпринимателей, работающих на условиях лицензионных соглашений с ТМ Symbol, в рамках того же производства, несмотря на решения судов, был проведен ряд незаконных обысков, изъяты товары, нанесены убытки.

В Государственной фискальной службе Украины ситуацию с неправомерными обысками в рамках этого уголовного производства и незаконным изъятием товаров прокомментировали следующим образом: “Мы проведем служебную проверку“. Разобраться в этом деле пообещал Сергей Солодченко - руководитель следственного управления финансовых расследований ДФС Украины. Следствием стало закрытие уголовного производства в связи с отсутствием состава уголовного преступления.