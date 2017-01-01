В Киеве мошенники "заработали" миллионы на подделке дипломов вузов

Злоумышленники за 2015-2017 годы на незаконной деятельности заработали более 2 миллионов гривен.

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В Киеве долгое время действовала группировка, которая специализировалась на изготовлении поддельных дипломов о высшем образовании. Сотрудникам Киевской прокуратуры совместно с Нацполицией удалось разоблачить преступников.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

“26 апреля проведен ряд санкционированных обысков, по результатам которых прекращена деятельность преступной группировки, которая специализировалось на изготовлении и сбыте поддельных дипломов о высшем образовании и других документов“, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, злоумышленники за 2015-2017 годы на незаконной деятельности заработали более 2 миллионов гривен.

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“Получение заказов на изготовление документов (дипломов бакалавра, магистра, доктора наук, аттестатов; свидетельств, государственных актов на право частной собственности на землю, свидетельств о браке и других официальных документов) происходило через отдельные веб-ресурсы, администрирование которых осуществлялось участниками преступной группы“, — отметили в прокуратуре.

Правоохранители во время обысков изъяли оборудование для изготовления поддельных официальных документов, большое количество бланков (заготовок), а также уже готовые для сбыта подделанные официальные документы.

Также 23 марта в Николаеве разоблачили банду, в составе которой которой были люди из ГМС и горсовета. Группа преступников 10 лет занималась изготовлением фальшивых паспортов и других документов.