Переключиться на мобильную версию

В Киеве евробляха перевернула Ладу: оба водителя пострадали

Комментариев: 2
Водитель Фольксвагена на литовской регистрации не справился с управлением.
В Киеве евробляха перевернула Ладу: оба водителя пострадали
© kiev.informator.ua
Фото 1/7
  • ДТП на Набережном шоссе вечером 26 апреля
  • ДТП на Набережном шоссе вечером 26 апреля
  • ДТП на Набережном шоссе вечером 26 апреля
  • ДТП на Набережном шоссе вечером 26 апреля
  • ДТП на Набережном шоссе вечером 26 апреля
  • ДТП на Набережном шоссе вечером 26 апреля
  • ДТП на Набережном шоссе вечером 26 апреля
В Киеве евробляха перевернула Ладу: оба водителя пострадали
ДТП на Набережном шоссе вечером 26 апреля
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Поздним вечером в четверг, 26 апреля, на Набережном шоссе произошла авария с участием Volkswagen Golf и ВАЗ 2108.

Отмечается, что Volkswagen был на литовской регистрации.  Лада перевернулась, Фольксваген застрял в гранитном отбойнике. Подробности аварии рассказали в полиции изданию kiev.informator.ua.

Читай также: В Киеве авто врезалось в столб, есть пострадавшие

Volkswagen на большой скорости догнал в зад ВАЗ и от удара последнего начало кружить по дороге, а потом он два раза перевернулся в воздухе, и приземлился на колеса. Водитель евробляхи не справился с управлением, вылетел на обочину и остановился об гранитный парапет. Машины участников аварии очень разбиты, обоих водителей госпитализировали, у них закрытые черепно-мозговые травмы и ушиб грудной клетки.

В причинах происшествия будет разбираться следствие. В результате ДТП в сторону Подола образовалась огромная, на несколько километров, пробка.

Напомним, 26 апреля в Киеве иностранец на Фольксвагене сбил человека. Водитель был в шоке и к тому же плохо говорил по-русски, поэтому не смог связно объяснить, что произошло.

Поделись:
Теги: ДТП, Киев, Лада, Volkswagen, евробляхи
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Операторська    27.04.2018, 10:08
Оценка:  -2
Операторська
європадлюки літають, а через них люди страждають
БА3395    27.04.2018, 10:33
Оценка:  -2
БА3395
А чего "минусите"? Каждая вторая авария в Киеве - евробляхи. Задолбали они уже.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь