В Киеве евробляха перевернула Ладу: оба водителя пострадали

Водитель Фольксвагена на литовской регистрации не справился с управлением.

Поздним вечером в четверг, 26 апреля, на Набережном шоссе произошла авария с участием Volkswagen Golf и ВАЗ 2108.

Отмечается, что Volkswagen был на литовской регистрации. Лада перевернулась, Фольксваген застрял в гранитном отбойнике. Подробности аварии рассказали в полиции изданию kiev.informator.ua.

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Volkswagen на большой скорости догнал в зад ВАЗ и от удара последнего начало кружить по дороге, а потом он два раза перевернулся в воздухе, и приземлился на колеса. Водитель евробляхи не справился с управлением, вылетел на обочину и остановился об гранитный парапет. Машины участников аварии очень разбиты, обоих водителей госпитализировали, у них закрытые черепно-мозговые травмы и ушиб грудной клетки.

В причинах происшествия будет разбираться следствие. В результате ДТП в сторону Подола образовалась огромная, на несколько километров, пробка.

Напомним, 26 апреля в Киеве иностранец на Фольксвагене сбил человека. Водитель был в шоке и к тому же плохо говорил по-русски, поэтому не смог связно объяснить, что произошло.