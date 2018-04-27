Сигнализация и дым: ЧП на метро Политехнический институт

Движение поездов замедлено.

В среду, 26 апреля, около 8:15 в Киеве на станции метро Политехнический институт сработала пожарная сигнализация. На станции повалил дым, запахло гарью. При этом никаких объявлений о чрезвычайных обстоятельствах не было дано, паники среди пассажиров метро не наблюдалось. Более того – движение поездов не остановили, а просто замедлили, как сообщают очевидцы в соцсетях, передает Обозреватель.

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По предварительной информации, на станции Вокзальная, соседней к Политехническому Институту, сломался поезд. Пользователи соцсетей выкладывают фото и видео происходящего и шутят: “утро начинается не с кофе, а с задымления и пожарной сигнализации на ст Политехнический институт“. Движение поездов не остановлено, но замедлено.

Напомним, 28 марта в Киеве временно закрыли станцию метро Левобережная из-за пожара поблизости.

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