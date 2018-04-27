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В ТРЦ на Святошино выявили замаскированный ретранслятор российского ТВ

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CБУ удалось разоблачить и заблокировать подпольный телекомцентр.
В ТРЦ на Святошино выявили замаскированный ретранслятор российского ТВ
© ssu.gov.ua
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  • Телекомцентр действовал под видом оказания услуг ТВ-провайдеров
  • При обысках изъяли оборудование для декодирования спутниковой связи
  • В разоблачении преступников были задействованы СБУ, Нацполиция и прокуратура
  • Были обнаружены карты доступа к сетям спутникового телевидения и сервера
  • Правоохранители изъяли доказательств противоправной деятельности на 0,5 млн гривен
В ТРЦ на Святошино выявили замаскированный ретранслятор российского ТВ
Телекомцентр действовал под видом оказания услуг ТВ-провайдеров
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В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины, полиции и прокуратуры заблокировали ретрансляцию российских пропагандистских телевизионных каналов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Как выяснилось, подпольный телекомцентр действовал на территории одного из торговых центров Святошинского района под видом оказания услуг ТВ-провайдеров. Используя нелегальное программное обеспечение, злоумышленники обеспечивали клиентам возможность просмотра запрещенных российских пропагандистских телеканалов.

В ходе обысков в подпольном центре и местах проживания организаторов правоохранители изъяли оборудование для декодирования спутниковой связи, карты доступа к сетям спутникового телевидения и сервера общей стоимостью почти 0,5 млн гривен.

Напомним, в марте СБУ пресекла рекламу “Житомирской народной республики“. 

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Теги: пропаганда, телеканал, Россия, СБУ
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Комментариев (2)
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Глод    27.04.2018, 11:20
Оценка:  0
Глод
Молодцы!
mastter77    27.04.2018, 11:22
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