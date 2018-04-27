CБУ удалось разоблачить и заблокировать подпольный телекомцентр.

В ТРЦ на Святошино выявили замаскированный ретранслятор российского ТВ

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В ТРЦ на Святошино выявили замаскированный ретранслятор российского ТВ

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В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины, полиции и прокуратуры заблокировали ретрансляцию российских пропагандистских телевизионных каналов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Как выяснилось, подпольный телекомцентр действовал на территории одного из торговых центров Святошинского района под видом оказания услуг ТВ-провайдеров. Используя нелегальное программное обеспечение, злоумышленники обеспечивали клиентам возможность просмотра запрещенных российских пропагандистских телеканалов.

В ходе обысков в подпольном центре и местах проживания организаторов правоохранители изъяли оборудование для декодирования спутниковой связи, карты доступа к сетям спутникового телевидения и сервера общей стоимостью почти 0,5 млн гривен.

Напомним, в марте СБУ пресекла рекламу “Житомирской народной республики“.