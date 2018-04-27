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Киевская коммунальщица задекларировала "дешевую" Tesla

Комментариев: 2
В декларации Татьяна Шуберт указала, что стоимость электрокара Tesla Model S - всего 50 000 гривен.
Tesla Model S в декларации Шуберт оценила в 50 тысяч гривен
Tesla Model S в декларации Шуберт оценила в 50 тысяч гривен
Фото производителя

Начальница планово-экономического отдела КП по обслуживанию жилого фонда Дарницкого района Киева Татьяна Шуберт решила “честно“ задекларировать свое имущество и указала в декларации электрокар Tesla Model S, стоимостью якобы в 50 тысяч гривен.

Об этом сообщает Bihus.info.

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При этом настощая стоимость данной модели автомобиля 2013 года выпуска, в зависимости от комплектации, колеблется от $40 до 55 тысяч. Шуберт указала, что автомобиль – подарок ее сына.

 

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Также коммунальщица получила в подарок от 87-летнего отца 270 тысяч гривен.

К слову, сын Татьяны Шуберт Владимир владеет тремя квартирами в микрорайоне Позняки. После того, как он сделал щедрый подарок матери в виде “дешевенького“ Tesla, он купил себе Ford Mondeo примерно за 30 тысяч долларов.

Дочь коммунальщицы, Анна Шуберт в 2014 году купила себе машину Range Rover Sport 2012 года выпуска. На данный момент такой автомобиль стоит около 40 тысяч долларов.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко задекларировал 5 миллионов гривен, велосипеды и рояль.

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Теги: Киев, автомобиль, декларация, смешно
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Комментариев (2)
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Irena    27.04.2018, 12:53
Оценка:  +2
Irena
Ну понятно, папка всю жизнь копил и в конце концов подарил доце денежку. Сынок тоже не сидел сложа руки, наверно вкалывал на станке или овощи продавал в переходе, ну и дочка там где-нибудь на подхвате. Хорошо, когда все по-честному...
ГенийПрошлого    27.04.2018, 12:08
Оценка:  +3
ГенийПрошлого
теперь понятно почему у меня дом похож на бомжатник с текучей крышей и изобилием грибков! накол её ворюгу!!!
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