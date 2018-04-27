Без горячей воды до лета оставят почти весь Киев

Проведение гидравлических испытаний является необходимым технологическим процессом, для этого отключают воду.

Горячей воды не будет в 8 районах столицы verge.zp.ua

В Киеве минимум в 8 районах из 10-ти в жилых домах горячего водоснабжения не будет до 1 июня, поскольку будут проводиться гидравлические испытания.

О этом сообщил заместитель главы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев, передает официальный портал Киева.

“В этом году мы начали испытания раньше, чем обычно“, - отметил Пантелеев.

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Это связано с заключением договоров на газоснабжение ряда котельных в Святошинском, Шевченковском, Соломенском, Подольском, Голосеевском, Оболонском, части Дарницкого и Печерского районов.

В частности, речь идет о тех домах, которые невозможно подключить к ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и завода Энергия.

“Именно поэтому город объединил во времени эти процессы - технические регламентные работы по подготовке сетей к зиме и процесс перезаключения договоров на поставку газа. Для их выполнения районные тепловые сети вынуждены временно прекратить горячее водоснабжение планово до 1 июня“, - сказал Пантелеев.

Стоит отметить, что в Киеве - одна из крупнейших в Европе систем тепловых сетей, протяженностью почти 3000 километров.

“Проведение гидравлических испытаний является необходимым технологическим процессом, поскольку позволяет устранить повреждения наиболее слабых участков тепловых сетей и снизить уровень аварийности на старте отопительного сезона. Однако испытания проводятся в условиях, когда в сетях отсутствует теплоноситель, поэтому отключение услуги горячего водоснабжения не избежать“, - напомнил он.

Напомним, 26 апреля в Киеве затопило улицу возле Верховной Рады.