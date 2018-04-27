Переключиться на мобильную версию

Без горячей воды до лета оставят почти весь Киев

Комментариев: 0
Проведение гидравлических испытаний является необходимым технологическим процессом, для этого отключают воду.
Горячей воды не будет в 8 районах столицы
Горячей воды не будет в 8 районах столицы
verge.zp.ua

В Киеве минимум в 8 районах из 10-ти в жилых домах горячего водоснабжения не будет до 1 июня, поскольку будут проводиться гидравлические испытания.

О этом сообщил заместитель главы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев, передает официальный портал Киева.

“В этом году мы начали испытания раньше, чем обычно“, - отметил Пантелеев.

Читай также: Киевэнерго обещает компенсации за разбитые авто из-за прорыва трубы

Это связано с заключением договоров на газоснабжение ряда котельных в Святошинском, Шевченковском, Соломенском, Подольском, Голосеевском, Оболонском, части Дарницкого и Печерского районов.

В частности, речь идет о тех домах, которые невозможно подключить к ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и завода Энергия.

“Именно поэтому город объединил во времени эти процессы - технические регламентные работы по подготовке сетей к зиме и процесс перезаключения договоров на поставку газа. Для их выполнения районные тепловые сети вынуждены временно прекратить горячее водоснабжение планово до 1 июня“, - сказал Пантелеев.

Стоит отметить, что в Киеве - одна из крупнейших в Европе систем тепловых сетей, протяженностью почти 3000 километров.

“Проведение гидравлических испытаний является необходимым технологическим процессом, поскольку позволяет устранить повреждения наиболее слабых участков тепловых сетей и снизить уровень аварийности на старте отопительного сезона. Однако испытания проводятся в условиях, когда в сетях отсутствует теплоноситель, поэтому отключение услуги горячего водоснабжения не избежать“, - напомнил он.

Напомним, 26 апреля в Киеве затопило улицу возле Верховной Рады.

Поделись:
Теги: водоснабжение, котельные, горячая вода, Киев, КГГА
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Gerda-50    27.04.2018, 15:12
Оценка:  0
Gerda-50
Несите всем эту инфу просто люди этого не знают и от них это срывают !
Gerda-50    27.04.2018, 15:11
Оценка:  0
Gerda-50
Люди отсвобождайтес от газовых магнатов ! Ибо сия газовая петля скоро всех нас задавит !
Gerda-50    27.04.2018, 15:10
Оценка:  0
Gerda-50
Пора отказываться от такого водогрева ! И устанавливать как во всем мире подогрев на основе кавитации ! Как впрочем в рашке так и Китае и Японии ! Ведь производят кавитационные нагреватели и вХарьковском и Одеском НИИ радиоэлектроники ! Но продают росии и Китаю и Индонезии !А от народа умалчивают
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь