Киев парализован пробками
Движение транспорта в центральной части Киева в пятницу, 27 апреля, парализовано, вследствие образования огромных заторов на дорогах. Об этом следует из данных Google Maps.
В частности, по состоянию на 14:00 машины стоят в районе станций метро Театральная, Университет, Площадь Льва Толстого, Дворец спорта, Берестейская, Почтовая площадь, Лукьяновская, Гидропарк, Дружбы народов, Крещатик, Золотые ворота, Святошино.
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Кроме того, из-за ДТП пробка образовалась на Большой окружной дороге, на проспекте Победы, на пересечении ул. Мельникова и ул. Телиги, на ул. Вадима. Гетьмана, на бульваре Леси Украинки, на проспекте Степана Бандеры и ул. Науки.
К тому же, на бульваре Тараса Шевченко и возле метро Нивки в пятницу проходят ремонтные работы.