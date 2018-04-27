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Киев парализован пробками

Комментариев: 2
В центральной части столицы в результате многочисленных ДТП образовались огромные пробки. По состоянию на 14:00 машины стоят в районе 12 станций метро.
В Киеве образовались огромные пробки на дорогах
В Киеве образовались огромные пробки на дорогах
Korrespondent.net

Движение транспорта в центральной части Киева в пятницу, 27 апреля, парализовано, вследствие образования огромных заторов на дорогах. Об этом следует из данных Google Maps.

В частности, по состоянию на 14:00 машины стоят в районе станций метро Театральная, Университет, Площадь Льва Толстого, Дворец спорта, Берестейская, Почтовая площадь, Лукьяновская, Гидропарк, Дружбы народов, Крещатик, Золотые ворота, Святошино.

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Кроме того, из-за ДТП пробка образовалась на Большой окружной дороге, на проспекте Победы, на пересечении ул. Мельникова и ул. Телиги, на ул. Вадима. Гетьмана, на бульваре Леси Украинки, на проспекте Степана Бандеры и ул. Науки.

К тому же, на бульваре Тараса Шевченко и возле метро Нивки в пятницу проходят ремонтные работы.

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Теги: Киев, ДТП, дороги, пробки, затор, пробки на дорогах, пробки в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Mr_Nike    27.04.2018, 15:39
Оценка:  +3
Mr_Nike
надеюсь Кличко когда нибудь парализует вместе с его стройками.
П    27.04.2018, 16:15
Оценка:  0
П
Идиот.
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