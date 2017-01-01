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В Киеве открылась выставка тюльпанов

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Общая площадь композиций - более 2000 м. кв. На выставке представлены 15 разновидностей тюльпанов, всего 250 000 цветов.
В Киеве открылась выставка тюльпанов
© facebook.com/zelenbud
Фото 1/18
  • В Киеве на Певческом поле открылась выставка тюльпанов Вокруг света
  • В Киеве на Певческом поле открылась выставка тюльпанов Вокруг света
  • В Киеве на Певческом поле открылась выставка тюльпанов Вокруг света
  • В Киеве на Певческом поле открылась выставка тюльпанов Вокруг света
  • В Киеве на Певческом поле открылась выставка тюльпанов Вокруг света
  • В Киеве на Певческом поле открылась выставка тюльпанов Вокруг света
  • В Киеве на Певческом поле открылась выставка тюльпанов Вокруг света
  • В Киеве на Певческом поле открылась выставка тюльпанов Вокруг света
  • В Киеве на Певческом поле открылась выставка тюльпанов Вокруг света
  • В Киеве на Певческом поле открылась выставка тюльпанов Вокруг света
  • В Киеве на Певческом поле открылась выставка тюльпанов Вокруг света
  • В Киеве на Певческом поле открылась выставка тюльпанов Вокруг света
  • В Киеве на Певческом поле открылась выставка тюльпанов Вокруг света
  • В Киеве на Певческом поле открылась выставка тюльпанов Вокруг света
  • В Киеве на Певческом поле открылась выставка тюльпанов Вокруг света
  • В Киеве на Певческом поле открылась выставка тюльпанов Вокруг света
  • В Киеве на Певческом поле открылась выставка тюльпанов Вокруг света
  • В Киеве на Певческом поле открылась выставка тюльпанов Вокруг света
В Киеве открылась выставка тюльпанов
В Киеве на Певческом поле открылась выставка тюльпанов Вокруг света
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В Киеве на Певческом поле в пятницу, 27 апреля, открылась выставка тюльпанов Вокруг света. Об этом сообщает КО Киевзеленстрой на своей странице в соцсети Facebook.

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Отмечается, что для создания выставки использовали 250 000 цветов: 15 разновидностей тюльпанов по форме, цвету и сроку цветения.

Общая площадь композиций - более 2000 м. кв. Над созданием выставки работали 150 человек.

В экспозиции можно будет увидеть такие сорта тюльпанов, как Кейп Таун (желтый с красной каймой), Мондиано (белый ранней махровый), Викинг (махровой, ранний красный), Еприкот Фокс (абрикосового цвета), Стронгголд (желтый), БлуДаймонд (пурпурно фиолетовый, похож на пион), Алиби, Оранжкасини, Ван Эйк, Ред Ривайвел (ярко-красный), Флеминг Флэг (фиолетовый) и другие.

Кроме выставки тюльпанов, на территории Певческого поля установлено более 10 фотозон: телефонная будка Лондона, карнавальная маска, воздушный шар, японский чайный сад, джазовая сцена, книга путешествий и прочее.

Отметим, что аналогичная выставка проходила и год назад.

 

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Теги: выставка, Киев, тюльпаны, Певческое поле, Киевзеленстрой
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