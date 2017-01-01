В Киеве создают группу по защите прав цыган – Нацполиция

Решение было принято после разгона табора цыган на Лысой горе активистами С14.

Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что после инцидента с разгоном табора цыган (ромов) на Лысой горе в Киеве создадут рабочую группу, которая будет защищать интересы данной категории нацменьшинств. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщил сайт национальной полиции в Киеве

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Отмечается, что такую группу собираются создать из-за сожжения активистами С14 цыганского лагеря на Лысой горе. Правоохранители также обсудят совместный план действий по защите прав этнических меньшинств. Князев сообщил, что полицейские будут обеспечивать общественный порядок. Также правоохранители заверили о своей готовности присоединиться к программе социализации цыган.

“Нас беспокоит их образ жизни, условия проживания, уход за детьми, их обучение и своевременное оказание медицинской помощи. Мы готовы переориентировать работу участковых офицеров полиции, дополнить штат помощниками и консультантами, чтобы наши усилия дали положительный результат в решении этих вопросов“, - отметил председатель Нацполиции.

Начальник киевской полиции Андрей Крищенко сказал, что столичная полиция держит на особом контроле события, участниками которых становятся граждане других государств или представители этнических меньшинств.

“Полиция защищает права всех без исключения граждан и не делит людей по этническому, расовому и другим признакам. И поэтому должна реагировать в случае нарушения прав любого“. – заявил Крищенко.

Напомним, 24 апреля Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала провести расследование касательно сожжения националистами из организации C14 цыганского табора в Киеве в районе Лысой горы.