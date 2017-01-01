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В Киеве из Днепра достали тело мужчины

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Тело утопленника случайно обнаружил человек, плывший на байдарке. В воде тело мужчины пробыло около трех - четырех месяцев. Правоохранители устанавливают личность и причину смерти.
Тело пробыло в воде несколько месяцев
Тело пробыло в воде несколько месяцев
dsns.gov.ua

Возле острова Казачий В Голосеевском районе Киева спасатели обнаружили в реке тело человека. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

В столичную службу спасения позвонили сегодня в 16:01 и рассказали о том, что в заливе Днепра вблизи острова Казачий в Голосеевском районе находится тело. Об этом сообщил человек, который плавал на байдарке.

Туда направили водолазов аварийно-спасательного отряда специального назначения ГосЧС в Киеве. Спасатели с помощью снаряжения достали тело мужчины и передали его правоохранительным органам. Причины гибели и личность человека установят правоохранители.

По предварительным данным, тело находилось в воде около 3-4 месяцев.

 

 

Напомним, несколько недель назад в Киеве в реке нашли тело женщины в зимней одежде.

Ранее сообщалось, что в Харькове под мостом нашли труп в мешке. Личность погибшего мужчины удалось установить.

 

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Теги: Киев, фото, тело, мужчина, утопленник, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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