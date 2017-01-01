В Киеве из Днепра достали тело мужчины
Возле острова Казачий В Голосеевском районе Киева спасатели обнаружили в реке тело человека. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщает пресс-служба ГСЧС.
В столичную службу спасения позвонили сегодня в 16:01 и рассказали о том, что в заливе Днепра вблизи острова Казачий в Голосеевском районе находится тело. Об этом сообщил человек, который плавал на байдарке.
Туда направили водолазов аварийно-спасательного отряда специального назначения ГосЧС в Киеве. Спасатели с помощью снаряжения достали тело мужчины и передали его правоохранительным органам. Причины гибели и личность человека установят правоохранители.
По предварительным данным, тело находилось в воде около 3-4 месяцев.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве из Днепра достали тело мужчины
Напомним, несколько недель назад в Киеве в реке нашли тело женщины в зимней одежде.
Ранее сообщалось, что в Харькове под мостом нашли труп в мешке. Личность погибшего мужчины удалось установить.
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