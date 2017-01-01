В Киеве погиб человек во время взрыва автомобиля

В результате происшествия в столице по улице Михаила Драгоманова, 44-А также есть пострадавший.

На месте взрыва в Дарницком районе Киева facebook.com/UA.KyivPolice

В Дарницком районе Киева взорвался автомобиль, в результате чего, по предварительным данным, один человек погиб и еще один пострадал, сообщила пресс-служба столичной полиции в Facebook.

Сообщение об инциденте поступило 22.20. На место происшествия по улице Михаила Драгоманова, 44-А выехали руководители столичной и Дарницкой полиции, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, врачи и спасатели.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что на улице Анны Ахматовой в Киеве взорвался автомобиль Volkswagen.

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