Переключиться на мобильную версию

Взрыв автомобиля в Киеве: полиция открыла дело

Комментариев: 0
По предварительным данным, в автомобиле Chevrolet во время движения взорвалась граната, в результате чего погиб человек.
На месте инцидента в Киеве
На месте инцидента в Киеве
facebook.com/UA.KyivPolice
 
Полиция Киева начала уголовное производство по факту гибели человека в результате взрыва автомобиля в Дарницком районе столицы по статье умышленное убийство, сообщили в пресс-службе ведомства.
 
Отмечается, что правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, устанавливают личность погибшего, проводят первоочередные следственные действия, в том числе осмотр места происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами.
 
Эксперты предварительно пришли к выводу, что в автомобиле Chevrolet во время движения взорвалась граната.
 
Напомним, вечером в пятницу, 27 апреля, в результате взрыва автомобиля по улице Михаила Драгоманова, 44-А один человек погиб и еще один пострадал.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, уголовное дело, полиция, взрыв, граната, автомобиль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь