Взрыв автомобиля в Киеве: полиция открыла дело

По предварительным данным, в автомобиле Chevrolet во время движения взорвалась граната, в результате чего погиб человек.

На месте инцидента в Киеве facebook.com/UA.KyivPolice

Полиция Киева начала уголовное производство по факту гибели человека в результате взрыва автомобиля в Дарницком районе столицы по статье умышленное убийство, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, устанавливают личность погибшего, проводят первоочередные следственные действия, в том числе осмотр места происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами. Эксперты предварительно пришли к выводу, что в автомобиле Chevrolet во время движения взорвалась граната. Напомним, вечером в пятницу, 27 апреля, в результате взрыва автомобиля по улице Михаила Драгоманова, 44-А один человек погиб и еще один пострадал. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент