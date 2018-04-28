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В Киеве пара устроила ДТП и станцевала на капоте

Комментариев: 4
По вине водителя автомобиля Honda пострадали Volvo и Dodge.
Молодежь повеселилась, разбив несколько авто
Молодежь повеселилась, разбив несколько авто
facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве молодая пара устроила массовое ДТП, после которого виновники аварии принялись распивать спиртные напитки и приплясывать, взобравшись на свое разбитое авто.

Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua

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Автомобиль Honda врезался в бордюр и ударил припаркованный у обочины автомобиль Volvo, после чего переехав зеленую зону, ударил автомобиль Dodge и остановился. Далее, со слов свидетелей аварии, девушка из Honda поменялась местами с парнем и, сев за руль своего автомобиля, продолжила движение на дисках ещё 400 метров.

"Из-за того, что автомобиль сильно поврежден была вынуждена остановиться у обочины. Далее начался "цирк": ребята с автомобиля Honda не остановили свои гуляния на этом и продолжили распивать спиртные напитки, и танцевать на своем разбитом автомобиле", — говорится в сообщении.

На месте работали патрульная полиция.

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента
facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, в январе в Хмельницкой области пьяный водитель танцевал на капоте.

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Теги: ДТП, авария, танец, Киев
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Комментариев (4)
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Акакий_и_Евкакий    28.04.2018, 13:44
Оценка:  0
Акакий_и_Евкакий
А где патриоты-активисты или сатанисты из С-14? Вот, как раз была работа по наращиванию правопорядка!
wnt    28.04.2018, 13:32
Оценка:  +1
wnt
И кто-то ещё до сих пор уверен, что повышение сум штрафов как-то решит все проблемы на дорогах?..кто раньше не нарушал и ездил аккуратно, так и ездит..а кому пофиг или мозгов нет, а один адреналин в жопе, все равно будут нарушать и ездить, как ИМ вздумается..
Anvla    28.04.2018, 13:01
Оценка:  +3
Anvla
Отметили аварию мажорики! ФИО в студию!
Акакий_и_Евкакий    28.04.2018, 13:45
Оценка:  0
Акакий_и_Евкакий
Что-то машинка для мажориков слабовата.
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