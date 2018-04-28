В Киеве пара устроила ДТП и станцевала на капоте

По вине водителя автомобиля Honda пострадали Volvo и Dodge.

В Киеве молодая пара устроила массовое ДТП, после которого виновники аварии принялись распивать спиртные напитки и приплясывать, взобравшись на свое разбитое авто.

Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua.

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Автомобиль Honda врезался в бордюр и ударил припаркованный у обочины автомобиль Volvo, после чего переехав зеленую зону, ударил автомобиль Dodge и остановился. Далее, со слов свидетелей аварии, девушка из Honda поменялась местами с парнем и, сев за руль своего автомобиля, продолжила движение на дисках ещё 400 метров.

"Из-за того, что автомобиль сильно поврежден была вынуждена остановиться у обочины. Далее начался "цирк": ребята с автомобиля Honda не остановили свои гуляния на этом и продолжили распивать спиртные напитки, и танцевать на своем разбитом автомобиле", — говорится в сообщении.

На месте работали патрульная полиция.

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, в январе в Хмельницкой области пьяный водитель танцевал на капоте.