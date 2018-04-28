В центре Киева горит историческое здание

Полностью выгорела часть шестого этажа дома Гинзбурга. О наличии пострадавших пока неизвестно.

В Киеве на улице Городецкого в субботу, 28 апреля, начался пожар в доме Гинзбурга. Об этом сообщает Громадське радіо.

Отмечается, что пожарные уже ликвидировали очаг пожара, но продолжают ликвидировать последствия возгорания.

Пожар возник на шестом, последнем, этаже здания. Полностью выгорела часть этажа. На другие этажи пожар не распространился.

Как сообщили в ГСЧС, о наличии пострадавших пока неизвестно. Информации о пострадавших нет.

К слову, дом был построен в 1901 году. Фасад здания украшают разнообразные скульптуры на античную тематику.

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