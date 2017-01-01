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В Киеве в доме Гинзбурга ликвидировали пожар

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В 15:30 пожар был локализован, а в 15.52 - полностью ликвидирован, сообщила руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС в Киеве.
Пожар на Городецкого потушили
Пожар на Городецкого потушили
hromadskeradio.org

Спасатели ликвидировали пожар, возникший в квартире на верхнем этаже дома по ул. Архитектора Городецкого в центре Киева. Об этом в субботу, 28 апреля, сообщает Интерфакс со ссылкой на руководителя пресс-службы Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлану Водолагу.

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Сообщение о пожаре поступило в 14:30. Прибывшие на место спасатели установили, что горит квартира на 6 этаже шестиэтажного дома.

По ее данным, в 15:30 пожар на площади 70 кв. м был локализован, а в 15.52 - полностью ликвидирован.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Причину пожара устанавливают правоохранительные органы.

На месте работали 8 единиц техники и 35 человек личного состава.

Напомним, 28 апреля в центре Баку возник пожар на верхних этажах одного из самых высоких зданий Азербайджана.

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Теги: Киев, дом, пожар, пожарные, пострадавшие, ГСЧС
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