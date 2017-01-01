В Киеве от взрыва гранаты погиб журналист - СМИ

Появилась информация, что во время ночного взрыва гранаты в Киеве погиб 45-летний журналист Виталий Кукса, ранения получил 24-летний Андрей Сероштан.

Погибшим от взрыва гранаты в Киеве был журналист facebook.com/UA.KyivPolice

Во время взрыва гранаты в Дарницком районе Киева погиб 45-летний журналист Виталий Кукса. Об этом в субботу, 28 апреля, сообщает ТСН со ссылкой на источники.

По данным СМИ, Виталий был мобилизован и служил в зоне АТО связистом. Он много писал о войне и на военные темы, публиковался во многих украинских изданиях. Служил начальником Управления по связям с общественностью и СМИ в Госспецсвязи.

Источники сообщили и имя пострадавшего - это 24-летний Андрей Сероштан. Именно он находился за рулем авто.

Также источники ТСН сообщают, что граната разорвалась в руках у Куксы, а в машине нашли пусковой рычаг гранаты. Причиной трагедии стал семейный конфликт.

Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева взорвался автомобиль, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал. Полиция начала уголовное производство.

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