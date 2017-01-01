В Киеве от взрыва гранаты погиб журналист - СМИ
Во время взрыва гранаты в Дарницком районе Киева погиб 45-летний журналист Виталий Кукса. Об этом в субботу, 28 апреля, сообщает ТСН со ссылкой на источники.
По данным СМИ, Виталий был мобилизован и служил в зоне АТО связистом. Он много писал о войне и на военные темы, публиковался во многих украинских изданиях. Служил начальником Управления по связям с общественностью и СМИ в Госспецсвязи.
Источники сообщили и имя пострадавшего - это 24-летний Андрей Сероштан. Именно он находился за рулем авто.
Также источники ТСН сообщают, что граната разорвалась в руках у Куксы, а в машине нашли пусковой рычаг гранаты. Причиной трагедии стал семейный конфликт.
Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева взорвался автомобиль, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал. Полиция начала уголовное производство.
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