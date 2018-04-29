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В Киеве новой машине на автовозе снесло крышу

Комментариев: 3
Водитель автовоза забыл опустить верхний этаж с новеньким Range Rover.
Остальная часть Range Rover, включая сиденья, рулевое колесо и дверь, чудом не была повреждена
Остальная часть Range Rover, включая сиденья, рулевое колесо и дверь, чудом не была повреждена
facebook.com/dtp.kiev.ua

В воскресенье, 29 апреля, в Киеве водитель автовоза по неизвестным причинам не опустил верхний этаж с новым Range Rover. Как результат, автомобилю снесло крышу и окна. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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“Дело в том, что мужчина столкнулся с автодорожным мостом, который снес крышу, лобовое стекло и окна автомобиля.К счстью, кроме машины, никто не пострадал“ - говорится в сообщении.

Пострадавших нет
Пострадавших нет
facebook.com/dtp.kiev.ua

Задело также соседний автомобиль - серебристый Range Rover - и машину, которая ехала позади. Впрочем, сам водитель автовоза отделался штрафом за вождение без должного внимания.

Напомним, 19 апреля в Запорожье полиция задержала 19-летнего водителя в состоянии сильного алкогольного опьянения, который сбил троих пешеходов, а затем столкнулся с машиной полиции охраны.

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Теги: дтп, киев, Range Rover
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Комментариев (3)
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антирусич    29.04.2018, 11:07
Оценка:  0
антирусич
Интересно что рядом ехал другой серебристый Range Rover, который был повреждён.
Ortrun    29.04.2018, 10:55
Оценка:  0
Ortrun
Мне даже страшно представить сумму штрафа.
Sanya2402    29.04.2018, 10:37
Оценка:  +2
Sanya2402
Так , а че? Кабриолет получился. Тоже норм, как раз лето.
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