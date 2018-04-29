В Киеве новой машине на автовозе снесло крышу
В воскресенье, 29 апреля, в Киеве водитель автовоза по неизвестным причинам не опустил верхний этаж с новым Range Rover. Как результат, автомобилю снесло крышу и окна. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
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“Дело в том, что мужчина столкнулся с автодорожным мостом, который снес крышу, лобовое стекло и окна автомобиля.К счстью, кроме машины, никто не пострадал“ - говорится в сообщении.
Задело также соседний автомобиль - серебристый Range Rover - и машину, которая ехала позади. Впрочем, сам водитель автовоза отделался штрафом за вождение без должного внимания.
Напомним, 19 апреля в Запорожье полиция задержала 19-летнего водителя в состоянии сильного алкогольного опьянения, который сбил троих пешеходов, а затем столкнулся с машиной полиции охраны.