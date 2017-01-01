Киеву вернули техпомещения фонтана на Крещатике

Помещения в 2009 году были незаконно отчуждены в пользу частной фирмы и неоднократно перепродавались.

Хозяйственный суд Киева вернул территориальной общине технические помещения фонтана на ул. Крещатик, 25. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, суд согласился с доводами прокурора о незаконном выбытии указанной недвижимости из коммунальной собственности и удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме.

В прокуратуре отметили, что технические помещения фонтана Крещатик"площадью около 200 кв. м и стоимостью более 3,4 млн грн, которые являются коммунальной собственностью, в 2009 году решением Бориспольского горрайонного суда Киевской области были незаконно отчуждены в пользу частной фирмы. Затем они неоднократно перепродавались.

При этом действительный собственник этого имущества - территориальная община Киева в лице Киевсовета - решений о продаже или приватизации этой недвижимости не принимала.

В связи с этим органы прокуратуры в декабре 2017 года обратились в Хозяйственный суд Киева с требованием вернуть помещения.

Кроме того, по факту незаконной сделки с коммунальным имуществом продолжается досудебное следствие за мошенничество.

Напомним, с 1 мая на Майдане Независимости в Киеве начнут работать фонтаны. Сейчас идут работы по их расконсервации.

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