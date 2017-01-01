Напротив киевского цирка на информационном стенде показали порно
Причины инцидента выясняются.
В Сети появились фото информационного стенда, расположенного у киевского цирка. Дело в том, что на стенде транслировались видео эротического характера.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
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Пользователи социальных сетей активно обсуждают инцидент и предполагают, что установщики забыли “запустить“ антивирус.
“Установили информационные стенды, а антивирус не поставили. Теперь вместо информации о Киеве можно посмотреть порно“, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что в Кривом Роге школьницы работали в порностудии.