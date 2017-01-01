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Напротив киевского цирка на информационном стенде показали порно

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Причины инцидента выясняются.
Информационные стенды предназначались для туристов
Информационные стенды предназначались для туристов
facebook.com/KyivOperativ

В Сети появились фото информационного стенда, расположенного у киевского цирка. Дело в том, что на стенде транслировались видео эротического характера.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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Пользователи социальных сетей активно обсуждают инцидент и предполагают, что установщики забыли “запустить“ антивирус. 

“Установили информационные стенды, а антивирус не поставили. Теперь вместо информации о Киеве можно посмотреть порно“, - говорится в сообщении. 

Пользователи соцсетей возмущены
Пользователи соцсетей возмущены
facebook.com/KyivOperativ

Ранее сообщалось о том, что в Кривом Роге школьницы работали в порностудии.

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Теги: киев, цирк, стенд, порно
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