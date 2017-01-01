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В Киеве провели акцию в поддержку Савченко

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Мероприятие организовала сестра Надежды Савченко.
Всего в акции участвовало около 20 человек
Всего в акции участвовало около 20 человек
hromadske.ua

В воскресенье, 29 апреля, в центре Киева Вера Савченко организовала акцию в поддержку сестры. 

Об этом сообщает Громадское.

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По словам сестры нардепа Веры Савченко, она организовала мероприятие, чтобы “информировать людей о несправедливости, происходящей в стране“.

“Мы раздаем листовки, которые планировались как предвыборная кампания, сейчас мы раздаем их, чтобы люди знали о несправедливости, которая в стране происходит. Надя сейчас в плохом состоянии, врачи дают ей препараты от сгущения крови. История повторяется, как было в России“, - сказала Вера Савченко.

Ранее уже проводилась подобная акция
Ранее уже проводилась подобная акция
hromadske.ua

Напомним, Савченко задержали по подозрению в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. 23 марта суд арестовал Савченко на два месяца. В тот же день арестованная объявила голодовку.

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Теги: вера савченко, надежда савченко, акция
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