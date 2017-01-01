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В Киеве горела автокофейня

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Причины возгорания пока неизвестны, пострадавших нет.
В Киеве горела автокофейня
© facebook.com/dtp.kiev.ua
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В Киеве горела автокофейня
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В воскресенье, 29 апреля, возле станции метро Голосеевская горела автокофейня.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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“ЧП в Киеве на улице Васильковской - возгорание в кофе автомобиле Таврия. По предварительной информации, что-то закоротило в кофемашине. На место оперативно прибыли спасатели ГСЧС и потушили возгорание“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что автокофейня переехала ногу миллиционеру.

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Теги: кофе автомобиль, кофейная машина, киев, пожар
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