В Киеве горела автокофейня
Причины возгорания пока неизвестны, пострадавших нет.
В Киеве горела автокофейня
© facebook.com/dtp.kiev.ua
Фото 1/8
В Киеве горела автокофейня
Показать полный текст
Реклама
В воскресенье, 29 апреля, возле станции метро Голосеевская горела автокофейня.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Читай также: На Подоле автокофейня пылала, как факел (ФОТО)
“ЧП в Киеве на улице Васильковской - возгорание в кофе автомобиле Таврия. По предварительной информации, что-то закоротило в кофемашине. На место оперативно прибыли спасатели ГСЧС и потушили возгорание“ - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что автокофейня переехала ногу миллиционеру.