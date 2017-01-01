В Киеве горела автокофейня

Причины возгорания пока неизвестны, пострадавших нет.

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В воскресенье, 29 апреля, возле станции метро Голосеевская горела автокофейня.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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“ЧП в Киеве на улице Васильковской - возгорание в кофе автомобиле Таврия. По предварительной информации, что-то закоротило в кофемашине. На место оперативно прибыли спасатели ГСЧС и потушили возгорание“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что автокофейня переехала ногу миллиционеру.