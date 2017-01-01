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Появилось видео начала конфликта на дороге с участием нардепа Найема

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Журналистка опубликовала видео, на котором Mercedes подрезает машину Мустафы Найема. Вскоре после этого завязалась драка.

В сети появилось видео начала конфликта на дороге, в котором пострадал депутат Мустафа Найем. Его в понедельник, 30 апреля, на своей странице в соцсети Twitter опубликовала журналист Оксана Коваленко.

На видео видно, как машину Найема подрезал Mercedes и из него вышел один из нападавших.

"В нашем распоряжении есть видео, как "мерседес-кубик" подрезает машину Мустафы Найема. Напомню, из "кубика" вышли люди, которые начали спорить с Мустафой, потом завязалась драка, в результате которой Мустафе сломали челюсть. У него также сотрясение мозга", - написала Коваленко.

 

 

Как сообщалось, 30 апреля на народного депутата Мустафу Найема в центре Киева в результате конфликта на дороге напали неизвестные. Нардеп Сергей Лещенко заявил, что Найема прооперировали.

 

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Теги: автомобили, видео, избиение, Мустафа Найем, нардеп
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Источник: korrespondent.net

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