В Киеве на Трухановом острове нашли тайник с боеприпасами

В полиции сообщили, что мужчина выловил в воде ведро и пакет с патронами и гранатами.

В Киеве на Трухановом острове обнаружен тайник со взрывчаткой и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

“На пакет с опасными предметами наткнулись случайные прохожие, которые со специальным магнитом искали там затонувшие вещи“, - отметили в пресс-службе.

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Около 20:00, 29 апреля, правоохранители получили сообщение от мужчины о том, что он выловил в воде ведро и пакет с патронами и гранатами.

На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа.

При осмотре вещей обнаружили предметы, похожие на четыре корпуса гранат, запалы, пять тротиловых шашек, десять выстрелов для подствольного гранатомета, пять магазинов к автомату и более 1500 патронов различного калибра.

Материалы внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений, решается вопрос об открытии уголовного производства. Оперативники работают над установлением владельца изъятых предметов.

Напомним, 26 апреля сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе организованную группировку, которая специализировалась на контрабанде и продаже огнестрельного оружия.