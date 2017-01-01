Переключиться на мобильную версию

В Киеве на Трухановом острове нашли тайник с боеприпасами

Комментариев: 0
В полиции сообщили, что мужчина выловил в воде ведро и пакет с патронами и гранатами.
Полиция ищет владельца боеприпасов
Полиция ищет владельца боеприпасов
npu.gov.ua

В Киеве на Трухановом острове обнаружен тайник со взрывчаткой и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

“На пакет с опасными предметами наткнулись случайные прохожие, которые со специальным магнитом искали там затонувшие вещи“, - отметили в пресс-службе.

Читай также: У экс-бойца Правого сектора изъяли арсенал оружия

Около 20:00, 29 апреля, правоохранители получили сообщение от мужчины о том, что он выловил в воде ведро и пакет с патронами и гранатами.

На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа.

При осмотре вещей обнаружили предметы, похожие на четыре корпуса гранат, запалы, пять тротиловых шашек, десять выстрелов для подствольного гранатомета, пять магазинов к автомату и более 1500 патронов различного калибра. 

Материалы внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений, решается вопрос об открытии уголовного производства. Оперативники работают над установлением владельца изъятых предметов.

Напомним, 26 апреля сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе организованную группировку, которая специализировалась на контрабанде и продаже огнестрельного оружия.

Поделись:
Теги: Труханов остров, боеприпасы, оружие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь