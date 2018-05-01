1 мая: в Киеве проходит марш трудящихся
1 мая в Киеве проходит марш социалистов за права трудящихся. Порядок в центре столицы поддерживают десятки правоохранителей.
В Киеве 1 мая проходит марш трудящихся, организованный Социал-демократической партией и депутатом Сергем Каплиным. В центре столицы собрались сотни людей с транспарантами и плакатами.
На шествие пришло около 600 человек. Люди собрались возле Центрального универмага и двинулись по Крещатику.
Участники принесли с собой флаги киевских профсоюзов и партии Социал-демократов.
Среди присутствующих большинство пенсионеров и студентов.
Полиция подготовилась к возможным провокациям и нарушениям порядка. Правоохранители выставили полицейские посты по всему центру Киева.
Напомним, 30 апреля в центре Киева развесили красные флаги СССР и транспаранты “Слава Великому Октябрю!“.