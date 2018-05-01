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1 мая: в Киеве проходит марш трудящихся

Комментариев: 3
1 мая в Киеве проходит марш социалистов за права трудящихся. Порядок в центре столицы поддерживают десятки правоохранителей.
На шествие пришло около 600 человек
На шествие пришло около 600 человек
facebook.com/vechirkanova

В Киеве 1 мая проходит марш трудящихся, организованный Социал-демократической партией и депутатом Сергем Каплиным. В центре столицы собрались сотни людей с транспарантами и плакатами.

На шествие пришло около 600 человек. Люди собрались возле Центрального универмага и двинулись по Крещатику.

Участники принесли с собой флаги киевских профсоюзов и партии Социал-демократов.

Среди присутствующих большинство пенсионеров и студентов.

Полиция подготовилась к возможным провокациям и нарушениям порядка. Правоохранители выставили полицейские посты по всему центру Киева. 

Напомним, 30 апреля в центре Киева развесили красные флаги СССР и транспаранты “Слава Великому Октябрю!“.

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Теги: Киев, марш, первомай, 1 мая, Крещатик
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Комментариев (3)
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Cyberic    01.05.2018, 12:30
Оценка:  -1
Cyberic
До епохи Радянського Союзу повороту немає - але поминати ми її будем. Бо там жили, боролись, страждали і працювали наші діди-прадіди. Так само як і в епоху Російської імперії і Речі Посполитої... Військо Боже - Військо Вічне! Боже, бережи козаків! Фрипулья! Фрипулья! Фрипулья!
Cyberic    01.05.2018, 12:28
Оценка:  -1
Cyberic
Строката козацько-християнська цивілізація під різними гаслами і прапорами... Господи, помилуй нас грішних!
Cyberic    01.05.2018, 12:20
Оценка:  -3
Cyberic
У каждого казака свой перфоманс... каждый славит Живого Бога, Красного Казака и Киевского Чудотворца на свой лад... блаженный дядя Федя напр. ходил по Майдану и кричал: Фрипулья!
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