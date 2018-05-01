Конфликт с Найемом: открыто еще одно производство

По делу об избиении нардепа Мустафы Найема открыли новое производство по статье о преднамеренном телесном повреждении средней степени.

По делу об избиении Мустафы Найема полиция открыла еще одно производство facebook.com/Mustafanayyem

По делу об избиении народного депутата Мустафы Найема полиция открыла еще одно производство - по статье о преднамеренном телесном повреждении средней степени. Об этом во вторник, 1 мая, в эфире 112 Украина сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, производство открыли после того, как пришла информация от врачей.

Он также проинформировал, что правоохранители установили личность мужчины, который ударил Найема.

"Его личность установлена, проводятся сыскные действия с целью его задержания и привлечения к ответственности. Если мы его не задержим в течение суток, ему будет заочно объявлено о подозрении и он будет объявлен в розыск", - сказал Крищенко.

Виновным грозит до четырех лет лишения свободы, а за нанесение телесного повреждения средней тяжести - до трех лет.

К слову, ранее по факту нападения на народного депутата начато уголовное производство по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что двое из трех задержанных участников конфликта с народным депутатом Мустафой Найемом - граждане России, один - украинец.

Напомним, 30 апреля на народного депутата Мустафу Найема в центре Киева в результате конфликта на дороге напали неизвестные. Нардеп Сергей Лещенко заявил, что Найема прооперировали, у парламентария была сломана челюсть.

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