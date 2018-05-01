В центре столицы поддерживают публичную безопасность и порядок 500 сотрудников полиции и бойцов Национальной гвардии Украины, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве.

За порядком в центре Киева следят около 500 полицейских

За порядком в центре Киева во вторник, 1 мая, следят около 500 правоохранителей. Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба Нацполиции.

За порядком в центре столицы следят и бойцы Нацгвардии.

"Около 500 сотрудников полиции и бойцов Национальной гвардии Украины поддерживают публичную безопасность и порядок в центре столицы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на майские праздники дополнительные полицейские наряды будут патрулировать в парковых зонах, вблизи пляжей, водоемов, на вокзалах, а также во всех местах массового скопления граждан", - отметил Крищенко.

Cмотрите фотогалерею: За порядком в центре Киева следят около 500 копов

Ранее сообщалось, что в Киеве 1 мая проходит марш трудящихся, организованный Социал-демократической партией и депутатом Сергем Каплиным.

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