За порядком в центре Киева следят около 500 копов
За порядком в центре Киева во вторник, 1 мая, следят около 500 правоохранителей. Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба Нацполиции.
За порядком в центре столицы следят и бойцы Нацгвардии.
"Около 500 сотрудников полиции и бойцов Национальной гвардии Украины поддерживают публичную безопасность и порядок в центре столицы", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на майские праздники дополнительные полицейские наряды будут патрулировать в парковых зонах, вблизи пляжей, водоемов, на вокзалах, а также во всех местах массового скопления граждан", - отметил Крищенко.
Cмотрите фотогалерею: За порядком в центре Киева следят около 500 копов
Ранее сообщалось, что в Киеве 1 мая проходит марш трудящихся, организованный Социал-демократической партией и депутатом Сергем Каплиным.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet