Нападение на Найема: что известно о злоумышленнике
Одним из участников конфликта, в результате которых народный депутат Мустафа Найем получил телесные повреждения, может быть Магомед-Амин Саитов. Как сообщает Украинская Правда, именно Саитов присутствовал на месте инцидента.
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Согласно информации из открытых источников, Магомед-Амин Саитов является одним из основателей промоутерской компании Бум-бокс Промоушн. В конфликте также участвовал брат Магомеда - Муса Саитов и Магомед Дончаев, который является помощником главы ВОО Диаспора чеченского народа и директором BoomBox Promotions.
BoomBox Promotions представляет интересы нескольких боксеров, среди которых Хусейн Байсангуров - обладатель поясов Международного чемпиона по версии IBF и Континентального чемпиона WBA. Дядя Хусейна - руководитель Диаспоры Данил Гончаров.
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Также Магомед-Амин Саитов является учредителем ООО Релакс-Компани. В 2015 году он числился заместителем председателя правления Международной общественной организации Международный союз, подписантом организации также является упомянутый Данил Гончаров.
Напомним, 30 апреля на народного депутата Мустафу Найема в центре Киева в результате конфликта на дороге напали неизвестные. Нардеп Сергей Лещенко заявил, что Найема прооперировали. У потерпевшего сломана челюсть. Позже стало известно, что прокуратура Киева объявила подозрения напавшим на нардепа.
В Сети также появилось видео самого конфликта:
Отметим, что у чеченцев своя версия конфликта.