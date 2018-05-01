Нападение на Найема: что известно о злоумышленнике

СМИ утверждают, что именно Магомед-Амин Саитов присутствовал на месте конфликта с нардепом Мустафой Найемом.

Одним из участников конфликта, в результате которых народный депутат Мустафа Найем получил телесные повреждения, может быть Магомед-Амин Саитов. Как сообщает Украинская Правда, именно Саитов присутствовал на месте инцидента.

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Согласно информации из открытых источников, Магомед-Амин Саитов является одним из основателей промоутерской компании Бум-бокс Промоушн. В конфликте также участвовал брат Магомеда - Муса Саитов и Магомед Дончаев, который является помощником главы ВОО Диаспора чеченского народа и директором BoomBox Promotions.

BoomBox Promotions представляет интересы нескольких боксеров, среди которых Хусейн Байсангуров - обладатель поясов Международного чемпиона по версии IBF и Континентального чемпиона WBA. Дядя Хусейна - руководитель Диаспоры Данил Гончаров.

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Также Магомед-Амин Саитов является учредителем ООО Релакс-Компани. В 2015 году он числился заместителем председателя правления Международной общественной организации Международный союз, подписантом организации также является упомянутый Данил Гончаров.

Муса Саитов (слева), Данил Гончаров (в кресле) jetsetter.ua

Напомним, 30 апреля на народного депутата Мустафу Найема в центре Киева в результате конфликта на дороге напали неизвестные. Нардеп Сергей Лещенко заявил, что Найема прооперировали. У потерпевшего сломана челюсть. Позже стало известно, что прокуратура Киева объявила подозрения напавшим на нардепа.

В Сети также появилось видео самого конфликта:

Полное видео нападения на Найема 0:00 / 01:04

Отметим, что у чеченцев своя версия конфликта.