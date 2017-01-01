В драке на Оболони мужчине оторвали ухо

За нанесение травмы средней тяжести 32-летнему киевлянину грозит до трех лет тюрьмы.

В Киеве между двумя нетрезвыми мужчинами произошла драка, в ходе которой один из них схватил другого за ухо и дернул, отсутствие уха заметили не сразу.

Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы.

В полицию поступило сообщение об оказании медицинской помощи 31-летнему мужчине, которого с повреждением уха госпитализировали с улицы Северной.

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“Оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому отсутствие уха пострадавший заметил только тогда, когда приехал к знакомому, который и вызвал медиков“, – говорится в сообщении.

Правонарушителя, 32-летнего киевлянина, задержали по месту жительства - в квартире на улице Героев Днепра. Мужчина предоставляет объяснение в управлении полиции.

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч.1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения и избрании меры пресечения. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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