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В Киеве участник драки не заметил, что ему оторвали ухо

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Между двумя нетрезвыми знакомыми произошла драка. Один из них схватил другого за ухо и дернул. Отсутствие уха заметили не сразу.
В Киеве произошла драка, во время которой мужчине оторвали ухо
В Киеве произошла драка, во время которой мужчине оторвали ухо

В Оболонском районе Киева правоохранители задержали киевлянина, который во время драки оторвал знакомому ухо. Об этом в среду, 2 апреля, сообщает пресс-служба полиции города.

Так, в Оболонское управление полиции от врачей поступило сообщение об оказании медицинской помощи 31-летнему мужчине, которого с повреждением уха госпитализировали с улицы Северной.

Полицейские установили, что двое знакомых вместе выпивали во дворе и между ними возник конфликт, который перерос в драку.

"В результате один из них схватил другого за ухо и дернул, после чего мужчины разошлись. Оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому отсутствие уха пострадавший заметил только тогда, как пришел к знакомому, который и вызвал медиков", - говорится в сообщении.

Нападающего - 32-летнего киевлянина - задержали по месту жительства, в квартире на улице Героев Днепра. Мужчина дает объяснения в управлении полиции.

По данному факту начато уголовное производство. Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения и избрания меры пресечения. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

 

 

Ранее в Киеве на бульваре Вернадского в результате столкновения между мужчинами один из них получил ранение в бедро.

 

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Теги: конфликт, Киев, фото, полиция, драка, ухо
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Источник: korrespondent.net

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