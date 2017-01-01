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В Киеве напали на бывшего защитника ДАП

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На Дмитрия Вербича напали четыре человека в масках. Был нанесен удар ножом в нижнюю часть спины.
В Киеве напали на Дмитрия Вербича
В Киеве напали на Дмитрия Вербича
facebook.com/ivgagrey

В Киеве на Подоле в среду, 2 мая, произошло групповое нападение на ветерана АТО Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщают его знакомые Евгения Серая и Валентин Бондаренко.

Инцидент произошел на улице Константиновская, 59/5.

Нападавших было четверо. На них были маски.

“Был нанесен удар ножом в нижнюю часть спины. Затем забрызгали слезоточивым газом и пытались добить молотком“, - заявляет Серая.

По ее словам, Вербича уже увезли в больницу, его состояние стабильное.

Помощь пострадавшему оказали друзья.

Напомним, 1 мая напали на бывшего главу одесского местного отделения Правого сектора Сергея Стерненко. Неизвестный выстрелил ему в затылок.

 

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Теги: Киев, военный, нападение, АТО, атака на Донецкий аэропорт
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Источник: korrespondent.net

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