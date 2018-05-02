В Киеве автомобиль Kia протаранил три машины

Очевидцы утверждают, что водитель Kia был пьян, однако полиция опровергла эту информацию, сославшись на то, что возможно водителю стало плохо.

В Киеве на улице Симиренко автомобиль Kia Rio на большой скорости протаранил три машины. Об этом сообщает Информатор.

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Kia протаранил Volkswagen Transporter, который после въехал в Dacia Solenza, а та, в свою очередь, врезалась в Renault Megane.

Больше всего в аварии пострадал Kia, водитель которого был госпитализирован с травмой головы.

По словам очевидцев, водитель Kia был пьян, однако полиция опровергла эту информацию, сославшись на то, что возможно водителю стало плохо. Также отмечается, что виновник аварии значительно превысил скорость, н ехал приблизительно 120-140 километров в час.

Напомним, 2 мая под Харьковом внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежащий сотруднику МВД, переехал легковой автомобиль Chevrolet, из-за чего погиб водитель легковушки.

Ранее, 1 мая, в Киеве на проспекте Академика Палладина Opel на евробляхах врезался в опору билборда, от чего авто разорвало на две части.