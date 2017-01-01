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Возле Детского мира в Киеве нашли склад боеприпасов для РСЗО

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Возил и прятал артснаряды и боеприпасы в подвале председатель дома № 13.
Возле Детского мира в Киеве нашли склад боеприпасов для РСЗО
© facebook.com/KyivOperativ
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  • Прятал снаряды в подвале жилого дома его председатель - Сергей Грузинов
  • На место прибыли взрывотеххники
  • Выявил схрон сантехник, пришедший устранять течь
  • С боевых снарядов высыпали содержимое и порох, прямо в подвале дома
  • Выявлено большое количество артиллерийских снарядов и боеприпасов для РСЗО
  • Все обошлось без инцидентов
Возле Детского мира в Киеве нашли склад боеприпасов для РСЗО
Прятал снаряды в подвале жилого дома его председатель - Сергей Грузинов
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В Днепровском районе Киева на улице Андрея Малышко, 13, правоохранители выявили значительное количество артиллерийских снарядов и боеприпасов для систем залпового огня с непробитым капсулем. 

Об этом сообщает Киев.Оперативный.

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“По улице Андрея Малышко, 13, было выявлено большое количество артиллерийских снарядов и боеприпасов для систем залпового огня с непробитым капсулем. Возил снаряды и прятал в подвале жилого дома председатель этого же дома - Грузинов Сергей Александрович 1971 года рождения“, - говорится в сообщении.

Как пояснили взрывотехники, капсулы целые, а это говорит о том, что с боевых снарядов высыпали содержимое и порох, прямо в подвале дома, где они были спрятаны.

“Выявил схрон сантехник, пришедший устранять течь! О возможных последствиях можете только догадываться и радоваться, что все обошлось“, - пишет киевское издание.

Как сообщалось 1 мая, в Киеве на Трухановом острове нашли тайник с боеприпасами.

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Теги: боеприпасы, взрывчатка, снаряды, Киев
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