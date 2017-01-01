В Жулянах в самолет врезался погрузчик и сорвал рейс

Из-за ЧП рейс Киев-Неаполь пришлось отменить.

В среду, 2 мая, в столичном аэропорту Киев (Жуляны) произошло ЧП. В самолет компании Ernest Airlines въехали работники аэропорта, которые грузили багаж. Пострадавших нет, однако определенные последствия инцидент за собой все же повлек - из-за происшествия пришлось отменить рейс ЕG276 Киев-Неаполь.

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Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на слова очевидца – пассажира Алексея Голобуцкого.

По данным электронного табло аэропорта Киев, уже 3 мая рейс задерживается до 21:00.

Напомним, 22 марта аэропорт Киев официально переименовали. Он получил имя известного авиаконструктора Игоря Сикорского. Инициатива с присвоением имени авиаконструктора принадлежит трудовому коллективу бывшего аэропорта Киев.