Появилось видео нападения на "киборга" Вербича в Киеве

На ветерана напали две девушки и трое парней в масках. Он получил ранение острым предметом в спину.

Полиция Киева опубликовала видео нападения на ветерана АТО и участника обороны Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича.

Читай также: Избиение Найема: второй подозреваемый отправлен под домашний арест

Исходя из кадров с камеры видеонаблюдения, на Вербича напали трое мужчин, которые были в масках, и двое девушек. После избиения они убежали в неизвестном направлении.

Во время нападения злоумышленники использовали газовые баллончики, молоток и колюще-режущие предметы, с помощью которых были нанесены телесные повреждения ветерану, сообщает столичная полиция.

Нападение на ветерана АТО Дмитрия Вербича 0:00 / 00:31

“Оперативники обследовали место происшествия и просмотрели камеры видеонаблюдения. На записях зафиксированы лица, которые могут быть причастны к совершению правонарушения. Если вы узнали их, имеете информацию о них или их местонахождении, просим сообщить об этом по номеру 102“, - говорится в сообщении.

Напомним, утром 2 мая на Полоде произошло групповое нападение на “киборга“ Дмитрия Вербича, в следствии чего ветеран получил удар ножом в нижнюю часть спины.