Появилось видео нападения на "киборга" Вербича в Киеве
Полиция Киева опубликовала видео нападения на ветерана АТО и участника обороны Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича.
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Исходя из кадров с камеры видеонаблюдения, на Вербича напали трое мужчин, которые были в масках, и двое девушек. После избиения они убежали в неизвестном направлении.
Во время нападения злоумышленники использовали газовые баллончики, молоток и колюще-режущие предметы, с помощью которых были нанесены телесные повреждения ветерану, сообщает столичная полиция.
“Оперативники обследовали место происшествия и просмотрели камеры видеонаблюдения. На записях зафиксированы лица, которые могут быть причастны к совершению правонарушения. Если вы узнали их, имеете информацию о них или их местонахождении, просим сообщить об этом по номеру 102“, - говорится в сообщении.
Напомним, утром 2 мая на Полоде произошло групповое нападение на “киборга“ Дмитрия Вербича, в следствии чего ветеран получил удар ножом в нижнюю часть спины.