Киевлянин руками выломал столб, чтобы проехать в пешеходную зону

На Андреевском спуске столицы, где запрещено движение, автолюбитель выломал боллард, чтобы проехать.

В исторической части Киева - на Андреевском спуске – автолюбитель сломал дорогой ограничитель движения, чтобы проехать “куда нельзя“. Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовала координатор проекта Болларды на Андреевском Юлия Никитина.

“На этом видео с Андреевского спуска человек тупо вытаскивает из гнезда столб болларда (он стоит 3000 евро в закупке), чтобы машины могли проехать через пешеходную зону, а затем засовывает его обратно. Вероятно, в этом процессе он что-то в столбе ломает, но по видео это не определишь“, - написала она.

Напомним, в январе возле метро Контрактовая площадь в Киеве пьяный водитель наехал на бетонную полусферу, призванную оградить пешеходную зону от проезжей части, и протащил до подземного перехода, пока не заглох.