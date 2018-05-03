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Киевлянин руками выломал столб, чтобы проехать в пешеходную зону

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На Андреевском спуске столицы, где запрещено движение, автолюбитель выломал боллард, чтобы проехать.
Водитель выломал столб, проехал, потом вставил его на место
Водитель выломал столб, проехал, потом вставил его на место
скриншот

В исторической части Киева - на Андреевском спуске – автолюбитель сломал дорогой ограничитель движения, чтобы проехать “куда нельзя“. Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовала координатор проекта Болларды на Андреевском Юлия Никитина.

“На этом видео с Андреевского спуска человек тупо вытаскивает из гнезда столб болларда (он стоит 3000 евро в закупке), чтобы машины могли проехать через пешеходную зону, а затем засовывает его обратно. Вероятно, в этом процессе он что-то в столбе ломает, но по видео это не определишь“, - написала она.

Напомним, в январе возле метро Контрактовая площадь в Киеве пьяный водитель наехал на бетонную полусферу, призванную оградить пешеходную зону от проезжей части, и протащил до подземного перехода, пока не заглох.

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Теги: Киев, Пешеходы, вандализм, вандалы, Андреевский спуск, водитель, инцидент
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Комментариев (1)
Huper!    03.05.2018, 13:27
Оценка:  +3
Huper!
Разчленить тварь и заставить оплатить 10 таких столбов
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