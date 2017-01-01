7 причин воспользоваться подарочным сервисом PinkiBow

Сейчас в онлайн-магазине можно заказать готовые букеты из шариков или воспользоваться конструктором и составить свой.

В Киеве заработал первый комплексный подарочный сервис PinkiBow, на сайте которого есть все для поздравления – коробка со сладостями, букеты из наполненных гелем шариков и мягкие игрушки.

Создатель подарочного сервиса PinkiBow Александр Черныш, познакомившись с принципами работы коробочных сервисов, загорелся идеей комплексного подарочного сервиса, который бы включал не только коробки со сладостями, но и все то, что нужно для поздравления – букет из шариков, мягкую игрушку, цветы и пирожные.

У сервиса уже есть постоянные клиенты, а вот изначальная концепция подверглась изменениям. Сейчас в онлайн-магазине можно заказать готовые букеты из шариков или воспользоваться конструктором и составить свой, коробочки со сладостями в разных цветовых гаммах для нее и для него и плюшевых мишек любых размеров и цветов. Еще две позиции – цветочные букеты и пирожные добавятся для офлайн-точек подарочного сервиса, первые из которых откроются в столичных ТРЦ уже до конца этого года.

По словам Александра, поводов воспользоваться подарочным сервисом не счесть.

Сказать спасибо Вам сделали одолжение или очень помогли, почему бы не отправить красивую коробку со сладостями.

Поздравить с годовщиной свадьбы. Отправьте своим друзьям букет из шариков в важную для них дату, они поймут, как они важны вам, если вы помните важную для них дату.

Поздравить с днем рождения. И взрослые, и дети будут рады шарикам и красивой коробочке со сладостями.

Извиниться. Не смог прийти на свидание. Коробка со сладостями – то, что надо. Она уже простила.

Поздравить с получением диплома. Почему бы не ознаменовать окончание важного периода в жизни милым поздравлением, этот день навсегда останется в памяти.

Сказать девушке о своих чувствах.Сказать важное порой очень сложно, поступки говорят лучше слов.Плюшевый мишка, букет из шариков и коробка со сладостями отлично справятся с этой задачей.

Поздравить с первым сентября. Ответственный день можно превратить в праздничный. Подарите первокласснику букет из шариков вместе с любимыми сладостями.

Автор и создатель PinkiBow, 20-летний предприниматель Александр,глобально подошел к своему бизнесу, поэтому создал холдинг HoldGroup24, под эгидой которого будут работать все его коммерческие и социальные проекты.

Помимо PinkiBow в состав холдинга входят общественная организация ІнноваційнаУкраїна, онлайн-бутик модных аксессуаров Boutiqonia, на стадии доработки находятся еще два проекта – аксессуары для женщин и мужчин исключительно украинского производства под брендами DUFNI и OLEHANDRO.