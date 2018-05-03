Переключиться на мобильную версию

"Для меня это шок": раненый в Киеве ветеран АТО рассказал о нападении

Комментариев: 1
Вербич узнал в нападавших участников “Марша анархистов“ и уверен, что нападение не было простым хулиганством или грабежом.
Дмитрий Вербич говорит, что нападавших не знает
Дмитрий Вербич говорит, что нападавших не знает
obozrevatel.com

Ветеран АТО, защитник Донецкого аэропорта Дмитрий Вербич, на которого напали с ножом в Киеве, рассказал журналистам о своем самочувствии.

Читай также: Мужчину на остановке в Киеве зарезал боец ВСУ

Как сообщает ТСН, он в удовлетворительном состоянии и уже самостоятельно ходит. Мужчина верит, что его спасло чудо - нож прошел очень близко от почки и позвоночника, буквально в несколько миллиметрах.

Участнику боевых действий помогла военная подготовка - он знал, как оказывать первую помощь, пережать рану. Дмитрию также повезло, что друзья находились неподалеку, а потому они быстро отвезли раненого в больницу.

“Я ни разу их не встречал, мы не знакомы. Не имею представления, кто это. Для меня это шок... Они подбежали сзади. Я их не заметил. Только когда меня пырнули ножом, понял, что что-то происходит. Развернулся — и мне в лицо брызнули из газового баллончика. Я потерял зрение. Попытался убежать, но они догнали. Я понял, что если буду убегать, они в любом случае догонят и добьют меня. Они пытались добить меня молотками, но я начал отбиваться. Потом они убежали. Увидев, что истекаю кровью, я позвонил друзьям“, - рассказал пострадавший Фактам.

Читай также: В Киеве амнистировали мужчину, который убил АТОшника

Вербич узнал в нападавших участников “Марша анархистов“ и уверен, что нападение не было простым хулиганством или грабежом. Но уголовное производство пока что открыто именно по статье хулиганство с применением оружия (ч.4 ст.296 УК Украины). По этой статье виновникам грозит до семи лет лишения свободы.

АТОшник связывает инцидент со своей службой в АТО. Говорит, все нападавшие - молодые люди, 21-22 лет, при нападении действовали слаженно, профессионально но не обмолвились ни словом. В больнице он проведет еще около недели, будет общаться со следователями.

Читай также: Под Кропивницким зарезали ветерана АТО

Ранее сообщалось, что момент нападения зафиксировала камера наблюдения. Полиция опубликовала видео с просьбой помочь их опознать.

Полиция о нападении на АТОшника в Киеве
0:00 / 02:20

Напомним, на Вербича напали вечером 2 мая на Подоле - ударили ножом в спину, забрызгали слезоточивым газом и пытались добить молотком.

Поделись:
Теги: нападение, Вербич, АТО, ветеран, АТОшник, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Полл    03.05.2018, 14:26
Оценка:  0
Полл
Пусть привыкает.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь