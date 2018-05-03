"Для меня это шок": раненый в Киеве ветеран АТО рассказал о нападении

Вербич узнал в нападавших участников “Марша анархистов“ и уверен, что нападение не было простым хулиганством или грабежом.

Ветеран АТО, защитник Донецкого аэропорта Дмитрий Вербич, на которого напали с ножом в Киеве, рассказал журналистам о своем самочувствии.

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Как сообщает ТСН, он в удовлетворительном состоянии и уже самостоятельно ходит. Мужчина верит, что его спасло чудо - нож прошел очень близко от почки и позвоночника, буквально в несколько миллиметрах.

Участнику боевых действий помогла военная подготовка - он знал, как оказывать первую помощь, пережать рану. Дмитрию также повезло, что друзья находились неподалеку, а потому они быстро отвезли раненого в больницу.

“Я ни разу их не встречал, мы не знакомы. Не имею представления, кто это. Для меня это шок... Они подбежали сзади. Я их не заметил. Только когда меня пырнули ножом, понял, что что-то происходит. Развернулся — и мне в лицо брызнули из газового баллончика. Я потерял зрение. Попытался убежать, но они догнали. Я понял, что если буду убегать, они в любом случае догонят и добьют меня. Они пытались добить меня молотками, но я начал отбиваться. Потом они убежали. Увидев, что истекаю кровью, я позвонил друзьям“, - рассказал пострадавший Фактам.

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Вербич узнал в нападавших участников “Марша анархистов“ и уверен, что нападение не было простым хулиганством или грабежом. Но уголовное производство пока что открыто именно по статье хулиганство с применением оружия (ч.4 ст.296 УК Украины). По этой статье виновникам грозит до семи лет лишения свободы.

АТОшник связывает инцидент со своей службой в АТО. Говорит, все нападавшие - молодые люди, 21-22 лет, при нападении действовали слаженно, профессионально но не обмолвились ни словом. В больнице он проведет еще около недели, будет общаться со следователями.

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Ранее сообщалось, что момент нападения зафиксировала камера наблюдения. Полиция опубликовала видео с просьбой помочь их опознать.

Полиция о нападении на АТОшника в Киеве 0:00 / 02:20

Напомним, на Вербича напали вечером 2 мая на Подоле - ударили ножом в спину, забрызгали слезоточивым газом и пытались добить молотком.