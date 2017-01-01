Кличко призвал болельщиков воздержаться от агрессии во время финала Лиги чемпионов

Кличко выразил надежду, что все, кто приедет в Киев, оценят красоту и особую атмосферу нашей столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил британский Ливерпуль и испанский Реал с выходом в финал Лиги чемпионов УЕФА-2018 и обратился к фанам этих команд, которые приедут на матч в Киев. Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook.

“Друзья! Я поздравляю команды, которые вышли в финал Лиги чемпионов УЕФА. 26 мая на поле Олимпийского в Киеве выйдут Реал и Ливерпуль. Борьба будет зрелищной и ожесточенной! Я поздравляю и команды, и болельщиков, которые приедут их поддержать. Киев готовится к большому празднику спорта, ждет гостей“, - отметил мэр.

Кличко выразил надежду, что все, кто приедет в Киев, оценят красоту и особую атмосферу нашей столицы, открытость и гостеприимство украинцев.

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“Очень рассчитываю на то, что футбольный праздник будет сопровождаться положительными эмоциями, хорошим настроением болельщиков. И что большое событие не омрачат какие-либо проявления агрессии и ненужных дебошей“ - подчеркнул он.

Напомним, Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится в Киеве 26 мая. К этому событию в столице откроют нескольких фан-зон. Также запланировано несколько футбольных турниров среди болельщиков. Ожидается, что Киев в эти дни посетят около 100 000 туристов. Кличко заверил, что город делает все, чтобы провести престижный турнир на самом высоком уровне.