Горело одноэтажное здание, с огнем боролись 20 спасателей с помощью пяти единиц спецтехники.

Пожар в магазине на проспекте Победы в Киеве, 3 мая 2018 года

В Киеве на проспекте Победы горел магазин

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В Киеве на проспекте Победы горел магазин

На столичном проспекте Победы горел магазин, жертв и пострадавших нет. Информация о пожаре в одноэтажном здании поступила в 10.30 четверга, 3 мая, сообщили в ГСЧС.

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Пожар локализовали в 11.00, а полностью ликвидировали на площади в 60 кв. м в 11.23. Распространение огня на расположенные рядом магазины удалось предотвратить.

С огнем боролись 20 спасателей с помощью пяти единиц спецтехники. Причины возгорания устанавливаются.

В Киеве на проспекте Победы горел магазин 0:00 / 01:42

Напомним, 25 апреля под Киевом горел ресторанный комплекс.