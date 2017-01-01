В Киеве на проспекте Победы горел магазин
Горело одноэтажное здание, с огнем боролись 20 спасателей с помощью пяти единиц спецтехники.
В Киеве на проспекте Победы горел магазин
© kyiv.dsns.gov.ua
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В Киеве на проспекте Победы горел магазин
Пожар в магазине на проспекте Победы в Киеве, 3 мая 2018 года
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На столичном проспекте Победы горел магазин, жертв и пострадавших нет. Информация о пожаре в одноэтажном здании поступила в 10.30 четверга, 3 мая, сообщили в ГСЧС.
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Пожар локализовали в 11.00, а полностью ликвидировали на площади в 60 кв. м в 11.23. Распространение огня на расположенные рядом магазины удалось предотвратить.
С огнем боролись 20 спасателей с помощью пяти единиц спецтехники. Причины возгорания устанавливаются.
В Киеве на проспекте Победы горел магазин
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Напомним, 25 апреля под Киевом горел ресторанный комплекс.
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