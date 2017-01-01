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В Киеве за апрель выросла заболеваемость корью

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Треть заболевших - дети.
В Киеве за апрель выросла заболеваемость корью
В Киеве за апрель выросла заболеваемость корью
depositphotos.com

Апрель в Киеве ознаменовался существенным ростом заболеваемости корью. Такой диагноз поставили 370 людям. Треть заболевших – дети. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, передает ТСН.

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По словам Вишневской, корь в апреле подхватили 111 детей, но возрос уровень заражения и среди взрослых.

С 1 января 2018 года в Киеве заболели 722 человека. В больницу положили 498 людей, из которых 340 – взрослые, 158 – дети. К счастью, из них никто не умер.

По Украине статистика кори выглядит более устращающе  - за 3 месяца корью заболели 9 091 человек, из которых 3 270 взрослых и 5 821 ребенок. От осложнений, вызванных болезнью, скончались пятеро детей и двое взрослых.

Напомним, 27 апреля в Харькове на карантин закрыли детскую больницу. Среди пациентов обнаружились несколько больных с симптомами, похожими на корь.

Также напомним, что в Днепре корью заболели более 30 студентов местного аграрно-экономического университета.

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Теги: Киев, корь, статистика
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