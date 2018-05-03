Инцидент произошел на парковке в Дарницком районе Киева. СМИ сообщают, что сотрудник СБУ был в шортах и с битой.

В Киеве в ходе конфликта на парковке подстрелили сотрудника СБУ

В Киеве в ходе конфликта на парковке подстрелили сотрудника СБУ

На автостоянке на улице Вешняковская в Дарницком районе Киева произошла драка с участием сотрудника СБУ. Пострадали четверо мужчин, правоохранитли задержали одного участника драки и выясняют все обстоятельства произошедшего. Один из пострадавших - оперативник спецслужбы.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

Как сообщили правоохранители, в 13:35 в дежурную часть поступила информация , что по улице Вешняковская произошла драка и было слышно выстрел.

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“Установлено, что по данному адресу находится автостоянка: сюда приехала комиссия, в состав которой входят работники государственной аудиторской службы, управления земельных ресурсов, Киевпарктранссервиса и оперативник спецслужбы. На месте между ними и неизвестными начался конфликт. Кроме того, по словам свидетелей, они слышали звук, похожий на выстрел. В результате инцидента двое мужчин с обеих сторон получили телесные повреждения. Предварительно, у пострадавших ушибы различных частей тела и у одного - ранение в ногу“, - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции. Правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Дарницкого управления полиции. После проведения первоочередной проверки следователи определятся с правовой квалификацией события.

В то же время, нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук сообщил на своей странице в Facebook, что в результате конфликта “банда кавказцев в Киеве ранила сотрудника СБУ“.

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По его данным, ЧП произошло на улице Вешняковская, 16. Полиция объявила план Перехват.

Разыскивается автомобиль внедорожник Тойота или Хюндай белого цвета с черными вставками. В автомбиле, возможно, находятся 4-5 вооруженных человек кавказской внешности… За последние несколько дней это не первое преступление совершенное кавказскими группировками в столице “, - отметил хорошо информированный нардеп.

Українським новинам в правоохранительных органах подтвердили, что действительно в результате конфликта на парковке пострадал сотрудник СБУ. Издание отмечает, что оперативник был с в шортах и с бейсбольной битой.

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Как сообщалось 29 апреля, в Запорожье полицейские расстреляли мужчину с топором в руках.