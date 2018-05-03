Переключиться на мобильную версию

В Киеве на 9 мая заявлен только "Бессмертный полк" - Крищенко

Комментариев: 3
Националисты в соцсетях сообщают о подготовке к "акциям противодействия" .
Корчинский объявил об проведении акции "Бессмертная дивизия"
Корчинский объявил об проведении акции "Бессмертная дивизия"
rian.com.ua

Глава столичной полиции Андрей Крищенко заявил, что на 9 мая в Киеве заявлена лишь одна акция “Бессмертного полка“, в которой примут участие около 3 тысяч человек.

Об этом сообщает 112 Украина.

“На 9 мая у нас по-прежнему только одна заявка акции “Бессмертный полк“. Они определяют до 3 тысяч участников. Но, насколько я понимаю, она будет проходить в разных городах, поэтому подвоза людей не будет и придут только киевляне. Каких-то заявок от организаций, выступающих против проведения такой акции, у нас пока нет, но еще неделя, и заявки могут появиться за день-два“, - сказал он.

Читай также: В Донецке боевики провели репетицию парада к 9 мая

Однако в соцсетях националисты сообщают о подготовке к “акциям противодействия“.

Лидер партии Братство Дмитрий Корчинский в Facebook объявил об проведении акции “Бессмертная дивизия“.

“В поддержку ватного пропагандистского хэппенинга Бессмертный полк, мы инициируем акцию Бессмертная дивизия. Восьмого и девятого мая с портретами наших дедов и прадедов из дивизии Галичина мы должны убедить ватников, что их полк не так уж и бессмертен“, - написал Корчинский. 

Напомним, 1 мая в Днепре на центральном проспекте имени Яворницкого полиция задержала пожилую правонарушительницу и составила админпротокол на женщину за ношение георгиевской ленты.

Ранее, в Харькове на митинге к 1 мая активист облил кефиром Павла Тищенко, который является главой пророссийской организации Трудовая Харьковщина.

Поделись:
Теги: Крищенко, полиция, 9 мая, марш, Бессмертный полк, националисты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
direktor_b    03.05.2018, 17:34
Оценка:  0
direktor_b
Ряженые клоуны обвешаются медальками...воевавшие дедушки и бабушки уже умерли...а эти клоуны позорят их память...
ИИИИИИИИИИ    03.05.2018, 17:33
Оценка:  0
ИИИИИИИИИИ
Вот в своей эсэс галичине сидите и свои акции проводите - нахрен вы нам в Киеве.
Doriаn_    03.05.2018, 17:33
Оценка:  -2
Doriаn_
Сами в Киеве хоть раз были ? Судя по тексту вы всю жизнь просидели на москве .
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь