В Киеве на 9 мая заявлен только "Бессмертный полк" - Крищенко

Националисты в соцсетях сообщают о подготовке к "акциям противодействия" .

Глава столичной полиции Андрей Крищенко заявил, что на 9 мая в Киеве заявлена лишь одна акция “Бессмертного полка“, в которой примут участие около 3 тысяч человек.

Об этом сообщает 112 Украина.

“На 9 мая у нас по-прежнему только одна заявка акции “Бессмертный полк“. Они определяют до 3 тысяч участников. Но, насколько я понимаю, она будет проходить в разных городах, поэтому подвоза людей не будет и придут только киевляне. Каких-то заявок от организаций, выступающих против проведения такой акции, у нас пока нет, но еще неделя, и заявки могут появиться за день-два“, - сказал он.

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Однако в соцсетях националисты сообщают о подготовке к “акциям противодействия“.

Лидер партии Братство Дмитрий Корчинский в Facebook объявил об проведении акции “Бессмертная дивизия“.

“В поддержку ватного пропагандистского хэппенинга Бессмертный полк, мы инициируем акцию Бессмертная дивизия. Восьмого и девятого мая с портретами наших дедов и прадедов из дивизии Галичина мы должны убедить ватников, что их полк не так уж и бессмертен“, - написал Корчинский.

Напомним, 1 мая в Днепре на центральном проспекте имени Яворницкого полиция задержала пожилую правонарушительницу и составила админпротокол на женщину за ношение георгиевской ленты.

Ранее, в Харькове на митинге к 1 мая активист облил кефиром Павла Тищенко, который является главой пророссийской организации Трудовая Харьковщина.