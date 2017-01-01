Нападение на чиновников в Киеве: появилось видео с места преступления
В Дарницком районе Киева в четверг, 3 марта, на автостоянке неизвестные открыли стрельбу по группе из сотрудников Государственной аудиторской службы, управления земельных ресурсов, КП Киевпарктранссервис и сотруднику СБУ. Видео с места преступления опубликовала полиция Киева на Уoutube.
Правоохранители установили, что на улице Вешняковской произошла драка и был слышен выстрел.
"По словам свидетелей, они слышали звук, похожий на выстрел. В результате инцидента двое мужчин с обеих сторон получили телесные повреждения. Предварительно, у пострадавших ушибы различных частей тела и у одного - ранение в ногу", - говорится в сообщении полиции.
Напомним, на автостоянке в Дарницком районе Киева 3 мая произошел конфликт со стрельбой. Ранение получил сотрудник СБУ.
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