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В Киеве Mercedes столкнулся с поездом, перевозившим танк

Комментариев: 1
Водителя, вероятно, ослепило солнце.
В Киеве Mercedes столкнулся с поездом, перевозившим танк
© facebook.com/dtp.kiev.ua
Фото 1/7
  • ДТП на Бориспольской
  • ДТП на Бориспольской
  • ДТП на Бориспольской
  • ДТП на Бориспольской
  • ДТП на Бориспольской
  • ДТП на Бориспольской
  • ДТП на Бориспольской
В Киеве Mercedes столкнулся с поездом, перевозившим танк
ДТП на Бориспольской
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В Киеве на улице Бориспольская в четверг, 3 мая, произошло ДТП - автомобиль столкнулся с платформой поезда, перевозивший бронетехнику.

Как сообщает Киев Оперативный, в Мерседесе находились молодые люди (23-25 лет). Очевидно, что водитель проигнорировал сигнал регулировщика и красный сигнал.

К тому же, солнце в то время светило “в лоб“, потому человек за рулем, скорее всего, не заметил поезд. Скорость была немаленькой, одного из парней госпитализировали.

На месте работала следственно-оперативная группа.

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Напомним, 1 мая в Москве произошло необычное ДТП - водитель зенитно-ракетного комплекса С-300 врезался в полицейский ВАЗ.

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Теги: ДТП, Киев, поезд, танк
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Комментариев (1)
Poleksa1    04.05.2018, 09:52
Оценка:  0
Poleksa1
А слона то я и не заметил.
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