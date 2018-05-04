В Киеве Mercedes столкнулся с поездом, перевозившим танк

Водителя, вероятно, ослепило солнце.

В Киеве на улице Бориспольская в четверг, 3 мая, произошло ДТП - автомобиль столкнулся с платформой поезда, перевозивший бронетехнику.

Как сообщает Киев Оперативный, в Мерседесе находились молодые люди (23-25 лет). Очевидно, что водитель проигнорировал сигнал регулировщика и красный сигнал.

К тому же, солнце в то время светило “в лоб“, потому человек за рулем, скорее всего, не заметил поезд. Скорость была немаленькой, одного из парней госпитализировали.

На месте работала следственно-оперативная группа.

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Напомним, 1 мая в Москве произошло необычное ДТП - водитель зенитно-ракетного комплекса С-300 врезался в полицейский ВАЗ.