Стрельба по чиновникам в Киеве: задержаны трое
Трех участников конфликта в Дарницком районе задержали на месте, это граждане Украины, один из них уроженец иностранного государства.
В Киеве задержали трех мужчин, которые накануне устроили стрельбу с чиновниками, в результате чего пострадал сотрудник Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в пятницу, 4 мая.
Сообщается, что трех участников конфликта задержали на месте, это граждане Украины, один из них уроженец иностранного государства. Все трое жители столицы, отметили в прокуратуре.
Раненого сотрудника СБУ госпитализировали.
Киевская прокуратура готовит уведомление задержанным о подозрении в хулиганстве.
Напомним, инцидент произошел на автостоянке в Дарницком районе Киева.
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