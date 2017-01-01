Стрельба по чиновникам в Киеве: задержаны трое

Трех участников конфликта в Дарницком районе задержали на месте, это граждане Украины, один из них уроженец иностранного государства.

В Киеве задержали трех мужчин, которые накануне устроили стрельбу с чиновниками, в результате чего пострадал сотрудник Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в пятницу, 4 мая.

Сообщается, что трех участников конфликта задержали на месте, это граждане Украины, один из них уроженец иностранного государства. Все трое жители столицы, отметили в прокуратуре.

Раненого сотрудника СБУ госпитализировали.

Киевская прокуратура готовит уведомление задержанным о подозрении в хулиганстве.

Напомним, инцидент произошел на автостоянке в Дарницком районе Киева.

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