В Борисполе изъяли партию кокаина на 8 млн гривен

Наркотики прибыли из одной из стран Центральной Америки.

На территории таможни в городе Борисполь в Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли контрабанду партии кокаина из Центральной Америки. Стоимость изъятых наркотиков на “черном рынке“ составляет более 8 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, ранее судимый киевлянин заказывал кокаин у своего знакомого из одной из стран Центральной Америки. Наркотики поступали в Украину через зарубежные грузовые отправления.

Читай также: Во Вьетнаме россиянку приговорили к пожизненному заключению

“Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на территории Киевской таможни в городе Борисполь при получении очередного отправления. У задержанного правоохранители изъяли более пяти килограммов кокаина. Стоимость обнаруженной партии наркотиков на “черном рынке“ составляет более 8 миллионов гривен“, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров.

Как сообщалось 7 марта, наркоторговец хранил на даче трамадола на 32 млн грн.