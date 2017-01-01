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В Борисполе изъяли партию кокаина на 8 млн гривен

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Наркотики прибыли из одной из стран Центральной Америки.
Правоохранители изъяли более пяти килограммов наркотика
Правоохранители изъяли более пяти килограммов наркотика
ssu.gov.ua

На территории таможни в городе Борисполь в Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли контрабанду партии кокаина из Центральной Америки. Стоимость изъятых наркотиков на “черном рынке“ составляет более 8 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, ранее судимый киевлянин заказывал кокаин у своего знакомого из одной из стран Центральной Америки. Наркотики поступали в Украину через зарубежные грузовые отправления.

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“Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на территории Киевской таможни в городе Борисполь при получении очередного отправления. У задержанного правоохранители изъяли более пяти килограммов кокаина. Стоимость обнаруженной партии наркотиков на “черном рынке“ составляет более 8 миллионов гривен“, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров.

Как сообщалось 7 марта, наркоторговец хранил на даче трамадола на 32 млн грн.

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Теги: наркотики, кокаин, Борисполь, СБУ
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