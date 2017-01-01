В Борисполе изъяли партию кокаина на 8 млн гривен
На территории таможни в городе Борисполь в Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли контрабанду партии кокаина из Центральной Америки. Стоимость изъятых наркотиков на “черном рынке“ составляет более 8 миллионов гривен.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По данным ведомства, ранее судимый киевлянин заказывал кокаин у своего знакомого из одной из стран Центральной Америки. Наркотики поступали в Украину через зарубежные грузовые отправления.
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“Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на территории Киевской таможни в городе Борисполь при получении очередного отправления. У задержанного правоохранители изъяли более пяти килограммов кокаина. Стоимость обнаруженной партии наркотиков на “черном рынке“ составляет более 8 миллионов гривен“, — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров.
Как сообщалось 7 марта, наркоторговец хранил на даче трамадола на 32 млн грн.