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В Киеве на Крещатике за ночь исчезли все лавочки

Комментариев: 2
Власти никак не комментируют пропажу и говорят журналистам отправлять официальный запрос.
На Крещатике за ночь загадочным образом исчезли все лавочки
На Крещатике за ночь загадочным образом исчезли все лавочки
kiev.informator.ua

Утром в пятницу, 4 мая, на главной улице Киева, Крещатике, внезапно не оказалось ни одной лавочки. Как сообщил kiev.informator.ua, скамейки исчезли в ночь с четверга на пятницу, а причина их исчезновения пока неизвестна.

Образовалось много непривычно свободного пространства
Образовалось много непривычно свободного пространства
kiev.informator.ua

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Отмечается, что ни на одном государственном сайте не появилось предупреждения о том, что лавочки уберут, власти никак не анонсировали эти перемены. Журналисты предположили, что скорее всего, лавочки убрали, чтобы заменить их к предстоящему финалу Лиги чемпионов в Киеве, который пройдет 26 мая. Но пока эта версия остается лишь догадкой.

Некоторые киевляне продолжают делать вид, что ничего не произошло, и сидят на
Некоторые киевляне продолжают делать вид, что ничего не произошло, и сидят на "фантомных" лавочках
kiev.informator.ua

В мэрии на вопросы СМИ касательно лавочек не отвечают, говорят, чтобы отправляли официальный запрос.

Напомним, 29 апреля Киеву вернули  техпомещения фонтана на Крещатике. Помещения были незаконно отчуждены в 2009 году. 

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Теги: Киев, лавочки, исчезновение, Крещатик, центр города
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Комментариев (2)
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Naganua    04.05.2018, 15:02
Оценка:  +3
Naganua
Цэ вжэ Европа?)))
GALE    04.05.2018, 15:09
Оценка:  +2
GALE
Ще треба дерева поспилюваты.
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