В Киеве на Крещатике за ночь исчезли все лавочки
Утром в пятницу, 4 мая, на главной улице Киева, Крещатике, внезапно не оказалось ни одной лавочки. Как сообщил kiev.informator.ua, скамейки исчезли в ночь с четверга на пятницу, а причина их исчезновения пока неизвестна.
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Отмечается, что ни на одном государственном сайте не появилось предупреждения о том, что лавочки уберут, власти никак не анонсировали эти перемены. Журналисты предположили, что скорее всего, лавочки убрали, чтобы заменить их к предстоящему финалу Лиги чемпионов в Киеве, который пройдет 26 мая. Но пока эта версия остается лишь догадкой.
В мэрии на вопросы СМИ касательно лавочек не отвечают, говорят, чтобы отправляли официальный запрос.
Напомним, 29 апреля Киеву вернули техпомещения фонтана на Крещатике. Помещения были незаконно отчуждены в 2009 году.