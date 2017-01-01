В Киеве вор выпрыгнул с третьего этажа, убегая от полицейских

Преступника задержали с золотыми изделиями.

Вор выпрыгнул с третьего этажа, убегая от полиции depositphotos.com

В ночь на пятницу, 4 марта, квартирный вор выпрыгнул с третьего этажа, пытаясь сбежать от полиции. Инцидент произошел на улице Николая Голего.

Вор орудовал в квартире, когда сработала охранная сигнализация. Прибыв по вызову, сотрудники Управления полиции Киева обнаружили открытое окно на третьем этаже и поняли, что в квартире кто-то есть. Об этом сообщил сайт полиции Киева.

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Чтобы заблокировать возможные пути к отступлению злоумышленника, полицейские вызвали дополнительный наряд группы реагирования. Однако преступник решил бежать иначе: он появился на балконе, затем прыгнул вниз и попытался скрыться, в результате чего был задержан правоохранителями. Полицейские задержали 27-летнего злоумышленника.

В кармане у вора оказались изделия из золота. Их узнал владелец квартиры. Отмечается, что в квартиру вор попал путем отжима металлопластикового окна балкона.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража). Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.

Напомним, 29 апреля сообщалось, что в Черкассах вор с награбленным пытался сбежать, но упал в погреб.